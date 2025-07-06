Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с праздником

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Водный транспорт – один из ключевых секторов отечественной экономики. Он вносит значимый вклад в укрепление безопасности и суверенитета России, в раскрытие промышленного, индустриального, туристического потенциала наших регионов, в продвижение торговых связей и международной кооперации», — подчеркнул президент. Он отдельно отметил вклад отрасли в освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Путин напомнил, что сегодня перед отраслью стоят серьёзные задачи, включая развитие новых логистических маршрутов и модернизацию инфраструктуры. По его словам, государство продолжит поддерживать строительство судов и портов, а также развитие внутренних водных путей.

Президент выразил уверенность, что современные специалисты флота опираются в своей работе на опыт предшественников и героизм тех, кто обеспечивал работу морского и речного транспорта в годы Великой Отечественной войны.

«Желаю вам здоровья, успехов и новых достижений на благо России», – завершил свое поздравление глава государства.