Владимир Путин поздравил преподавателей Высшей школы с профессиональным праздником

фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей Высшей школы с их профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Этот праздник – дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов. И конечно, значим ваш вклад в становление молодых людей, формирование у них ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества…

Благодарю вас за неустанный подвижнический труд, за приумножение лучших традиций отечественной высшей школы», – пишет Путин.