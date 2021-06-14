Владимир Путин поздравил Премьер-министра Израиля Беннета со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин поздравил нового Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета со вступлением в должность. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Беннет, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность Премьер-министра Государства Израиль. Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер», — говорится в обращении.

Владимир Путин выразил надежду на то, что деятельность Нафтали Беннета во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Это, по словам Путина, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

«Желаю Вам новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — заключил Президент.