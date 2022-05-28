Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником — Днем пограничника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер назвал День пограничника «одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций». Этот праздник был установлен в 1958 году в память о том, что что 28 мая 1918-го декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР.

«Мы помним и чтим подвиги всех поколений воинов-пограничников, кто нес службу в дозорах и на сторожевых линиях, в гарнизонах порубежных крепостей и подразделениях пограничной стражи», — заявил Президент РФ, напомнив о подвиге бойцов советских пограничных застав, первыми вступивших в бой в 1941 году, и других событиях военных лет.

«Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий, — речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции <…>», — отдельно заметил Президент.

«Убежден, что вы, как и прежде, будете действовать решительно и твердо, с честью выполняя воинский, патриотический долг перед Родиной и народом России. Желаю вам, вашим семьям здоровья, успехов и благополучия», — заключил Владимир Путин.

После начала инициированной Президентом РФ 24 февраля специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России спорадически подвергаются обстрелам с ее территории.