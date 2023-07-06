Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу Тамару Синявскую с юбилеем. Тест телеграммы опубликован на сайте московского Кремля.

«Уважаемая Тамара Ильинична! Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения, — написал Президент. — Вас знают и искренне любят как выдающуюся певицу, подлинную звезду мирового оперного искусства. Своим талантом, уникальными вокальными данными и непревзойденным мастерством Вы покорили лучшие сцены планеты и сердца миллионов слушателей».

Глубокого уважения, по мнению Путина, заслуживает «плодотворная педагогическая, наставническая деятельность, неустанная забота о продолжении легендарных традиций отечественной исполнительской школы».

Президент пожелал Синявской здоровья, успехов и всего самого доброго.

Советская и российская оперная певица Тамара Ильинична Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. Лауреат премии Ленинского комсомола, народная артистка СССР, народная артистка Азербайджана.