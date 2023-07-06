Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Путин поздравил оперную певицу Тамару Синявскую с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу Тамару Синявскую с юбилеем. Тест телеграммы опубликован на сайте московского Кремля.
«Уважаемая Тамара Ильинична! Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения, — написал Президент. — Вас знают и искренне любят как выдающуюся певицу, подлинную звезду мирового оперного искусства. Своим талантом, уникальными вокальными данными и непревзойденным мастерством Вы покорили лучшие сцены планеты и сердца миллионов слушателей».
Глубокого уважения, по мнению Путина, заслуживает «плодотворная педагогическая, наставническая деятельность, неустанная забота о продолжении легендарных традиций отечественной исполнительской школы».
Президент пожелал Синявской здоровья, успехов и всего самого доброго.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»