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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Ру Тат
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13 мая 2021  10:02

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Президент России поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — отметил Путин.

По его словам, последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение. 

Президент подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. «И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями. От души желаю вам успехов, здоровья, благополучия», — заключил глава государства.

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