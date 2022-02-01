Владимир Путин поздравил Льва Лещенко с 80-летием
Поздравительную телеграмму в адрес народного артиста РСФСР Льва Лещенко по случаю его 80-летия направил сегодня Президент России Владимир Путин. Текст поздравления опубликован на сайте Московского Кремля.
Путин поздравил Лещенко, присоединившись ко всем теплым словам и пожеланиям, звучащим сегодня в адрес юбиляра.
«Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме», — отметил Президент и добавил, что молодость души, талант, оптимизм и доброжелательность Лещенко смог пронести благодаря «безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке».
Путин также подчеркнул, что артист пользуется заслуженной всенародной любовью, востребован, поддерживает одаренных певцов.
«Здоровья вам, уважаемый Лев Валерьянович, вдохновения и всего наилучшего», — резюмировал Президент, пожелав счастья и благополучия имениннику и его близким.
Лев Лещенко — советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР. Родился 1 февраля 1942 года в Москве. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов.