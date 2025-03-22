Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ и Ирана с праздником Навруз

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Президент России Владимир Путин направил поздравления главам государств, отмечающих весенний праздник Навруз. Теплые пожелания получили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В своих посланиях российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и пожелал благополучия гражданам этих стран.

Поздравления также были направлены Верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану.