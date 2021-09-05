Владимир Путин поздравил легкоатлета Дмитрия Сафронова с победой в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлета Дмитрия Сафронова с победой на XVI Паралимпийских летних играх в Токио в соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине бег на 200 метров. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю Вас с триумфальным выступлением на Паралимпийских играх. Золотая медаль в беге на 200 метров стала для Вас второй на этих престижных международных состязаниях. И, конечно, отмечу еще один мировой рекорд, установленный Вами в Токио. Эти блестящие результаты наглядно подтверждают, что нашим паралимпийцам по силам самые амбициозные победы», — написал Владимир Путин.