Владимир Путин поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, пианиста Игоря Крутого с 70-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы в полной мере реализовали свой талант на творческом поприще, состоялись как замечательный композитор и исполнитель, успешный продюсер», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что яркий вклад Игоря Крутого в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства, воспитание одаренной молодежи достоин глубочайшего признания.

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в районном центре Гайворон Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина). Окончил обучение в Кировоградском музыкальном училище, Николаевском музыкально-педагогическом институте. Его песни в разное время исполняли и исполняют известные эстрадные и поп-певцы и певицы и музыкальные группы, в том числе Эдита Пьеха, Жанна Фриске, Людмила Гурченко, Сергей Лазарев, Григорий Лепс и др. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России.