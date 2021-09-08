Владимир Путин поздравил коллектив издательства «Эксмо» с 30-летием

Президент России Владимир Путин поздравил одно из крупнейших издательств России «Эксмо» с 30-летием «Эксмо». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Основанное в 1991 году, „Эксмо“ всегда стремилось идти в ногу со временем, продвигать замечательные традиции отечественного книгоиздания и культуры, образования и просвещения, претворять в жизнь интересные, содержательные творческие проекты», — написал Путин, отметив, что благодаря профессионализму и преданности избранному делу это удалось в полной мере.

По его словам, сотрудничая с признанными и начинающими авторами, издательство пользуется заслуженным признанием у широкой читательской аудитории, в писательской среде.

«И конечно, отмечу большой вклад „Эксмо“ в развитие детской литературы, популяризацию чтения среди юных граждан нашей страны. Желаю успехов в вашей востребованной, благородной миссии и всего наилучшего», — сказал глава государства.