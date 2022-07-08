Владимир Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем режиссера Карена Шахназарова. Поздравительный адрес опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что талант и организаторские качества, увлеченность делом позволили Шахназарову создать фильмы, которые считаются классикой отечественного кинематографа.

«И конечно, отмечу вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного „Мосфильма“ — крупнейшей кинокомпании страны», — напомнил Путин.

В заключение Президент пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.