news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
8 июля 2022  20:26

Владимир Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем режиссера Карена Шахназарова. Поздравительный адрес опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что талант и организаторские качества, увлеченность делом позволили Шахназарову создать фильмы, которые считаются классикой отечественного кинематографа.

«И конечно, отмечу вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного „Мосфильма“ — крупнейшей кинокомпании страны», — напомнил Путин.

В заключение Президент пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.

#Владимир Путин #поздравление #Карен Шахназаров
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100