Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах Президента Ирана

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране. Об этом рассказал РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Тегеране Максим Суслов.

«Передачу послания подтверждаем», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Согласно сообщению посольства Ирана в Москве, в поздравлении Владимир Путин выразил надежду на развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных областях и взаимодействие по международным вопросам. Российский лидер отметил, что это отвечает интересам двух стран.

Накануне в Иране состоялись выборы Президента. Согласно пока неокончательной официальной информации, Ибрахим Раиси лидирует, набрав более 62% голосов. Обработано 90% бюллетеней, что фактически обеспечивает его победу.