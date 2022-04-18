Владимир Путин поздравил футбольный «Спартак» со 100-летием

Футбольному клубу «Спартак» исполняется 100 лет. С юбилеем коллектив и фанатов клуба поздравил Президент России Владимир Путин.

«История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи „Спартака“ немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние», — говорится в поздравительном адресе главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что фанаты с большим уважением относятся к ветеранам клуба, заложившим традиции «Спартака», укреплявшим его авторитет на спортивной арене. Их достижения, яркие победы являются прочным фундаментом для воспитания нового поколения футболистов и важны для поклонников, разделяющих с командой радость успехов и горечь поражений.

В заключение Владимир Путин пожелал «Спартаку» всего наилучшего.