Владимир Путин поздравил Эдварда Радзинского с 85-летием

С 85-летним юбилеем поздравил сегодня Президент России Владимир Путин писателя, драматурга и сценариста Эдварда Радзинского. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

Путин подчеркнул, что Радзинский, будучи человеком «многогранного дарования», по праву входит «в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства».

Творчество Радзинского «завоевало сердца самой широкой аудитории», отметил Президент, добавив, что писателя знают как автора целого ряда просветительских проектов.

В заключение Путин пожелал юбиляру здоровья, благополучия и бодрости духа.

Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Он является автором ряда книг, посвященных истории России и ставших мировыми бестселлерами.