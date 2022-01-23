Владимир Путин поздравил ДОСААФ России с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России со знаменательной датой — 95-летним юбилеем со дня образования. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта», — говорится в тексте телеграммы.

Владимир Путин подчеркнул, что историю Общества, правопреемника легендарного ОСОАВИАХИМа, создавали смелые, отважные, сильные духом люди, которые стремились получать новые знания и навыки, приносить пользу Родине.

Он отметил, что среди прошедших эту настоящую школу мужества много блестящих военачальников, талантливых ученых и конструкторов, прославленных космонавтов и летчиков.

Тысячи воспитанников этой организации бесстрашно сражались на фронтах во время Великой Отечественной войны, а также добивались выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности, добавил Президент РФ.