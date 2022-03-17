Владимир Путин поздравил Аристарха Ливанова с 75-летием

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Аристарха Ливанова с 75-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Ливанов, создавший как в кино, так и на театральной сцене целую галерею интересных и глубоких работ, пользуется искренней симпатией зрителей. Президент пожелал актеру здоровья и вдохновения.

Аристарх Евгеньевич — советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ. Родился 17 марта 1947 года в Киеве.