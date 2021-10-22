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22 октября 2021  09:51

Владимир Путин поздравил Ангелину Мельникову с триумфом на ЧМ по спортивной гимнастике

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Президент России Владимир Путин поздравил победительницу чемпионата мира по спортивной гимнастике 2021 года в Японии в личном многоборье Ангелину Мельникову с триумфом. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

«Победа в финале личного многоборья — достойная награда за Ваше исключительное трудолюбие, выдержку и мастерство», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что спортсменка по праву заняла высшую ступень пьедестала, оправдав все ожидания своих тренеров, наставников, коллег по сборной и болельщиков.

#спортивная гимнастика #владимир путин
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