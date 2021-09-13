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13 сентября 2021  11:25

Владимир Путин поздравил Александра Розенбаума с 70-летием

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С 70-летним юбилеем поздравил Президент России Владимир Путин певца и композитора Александра Розенбаума. Текст поздравительного адреса опубликован на сайте Кремля. 

«Вы внесли большой, плодотворный вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства», — написал Президент. Он также добавил, что песни Розенбаума ценят и любят за искренность, глубину и особую, доверительную интонацию.

Президент пожелал артисту здоровья и успехов в реализации проектов.
 

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