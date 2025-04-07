news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 7 апреля 2025 12:47

Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с побитым рекордом Уэйна Гретцки

Читайте нас в
Телеграм
Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с побитым рекордом Уэйна Гретцки
Фото: olympics.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с побитым рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Уважаемый Александр Михайлович!

Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.

Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – говорится в сообщении официального сайта Кремля.

Напомним, рекорд Гретцки составлял 894 шайбы. Овечкин во вчерашней игре «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу.

В данный момент «Вашингтон» идет на первом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 11 апреля в 02:30 по мск.

#Владимир Путин #Александр Овечкин #спорт #НХЛ #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

6 апреля 2025
Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

6 апреля 2025