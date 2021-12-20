Владимир Путин поручил Правительству утвердить долгосрочную программу по виноградарству

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ утвердить меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства и виноделия. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В частности, власти должны определить баланс потребления винодельческой продукции в регионах с учетом собственного производства и импорта, целевые показатели увеличения выпуска, конкурентоспособной продукции во взаимоувязке с производством столовых и технических сортов винограда.

С 1 января 2023 года Президент поручает внедрить систему прослеживаемости качества сырья и товаров на базе государственных информационных систем, подпрограмму по организации производства востребованной специализированной техники и оборудования, а также его локализацию на территории страны, разработать и тиражировать для малого и среднего бизнеса депозитария типовых проектов по созданию винодельческих хозяйств, а также обеспечить предпринимателей виноградопригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.

Владимир Путин также попросил совместно с Центробанком застраховать риски в случае утраты урожая винограда, порчи продукции его переработки, а также обеспечить поэтапное внедрение механизма преимущественного предоставления мер государственной поддержки.

Среди других поручений — разработать с участием виноделов мер, направленных на создание равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов, при этом необходимо учесть интересы малого и среднего бизнеса при создании и работе Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

В перечень вошли продвижение отечественной продукции на внутреннем рынке путем винного туризма и увеличение доли российских вин в розничных торговых сетях и общепите, а также мелиорация виноградопригодных земель, повышение их плодородия, агрозащита виноградных насаждений и организация оросительных систем.