Владимир Путин поручил усовершенствовать назначение единого пособия на детей

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию назначения единого пособия на детей и беременных женщин. В частности глава государства предложил рассмотреть возможность его назначения при незначительном превышении дохода семьи над прожиточным минимумом и определять сумму дохода членов семьи без учета НДФЛ.

«Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя», – говорится в документе.

Предложения по совершенствованию порядка и условий назначения ежемесячного пособия должны быть представлены до 15 мая 2025 года.