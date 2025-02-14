news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 11:20

Владимир Путин поручил усовершенствовать назначение единого пособия на детей

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию назначения единого пособия на детей и беременных женщин. В частности глава государства предложил рассмотреть возможность его назначения при незначительном превышении дохода семьи над прожиточным минимумом и определять сумму дохода членов семьи без учета НДФЛ.

«Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя», – говорится в документе.

Предложения по совершенствованию порядка и условий назначения ежемесячного пособия должны быть представлены до 15 мая 2025 года.

#пособие на ребенка #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025