Владимир Путин поручил создать условия для привлечения в РФ иностранных ученых

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ создать ряд определенных условий для привлечения в страну иностранных ученых. Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

В документе, в частности, говорится, что необходимо «обеспечить изменение подходов к реализации мер по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры Российской Федерации».

Для этого в числе прочего Путин поручает предусмотреть создание условий для привлечения к работе в России ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.

По поручению Президента, информация о возможностях осуществления указанными категориями научной и преподавательской деятельности в России должна предоставляться в том числе по принципу «одного окна».

Сроком выполнения поручения значится 1 сентября текущего года.