Владимир Путин поручил проверить российский танкерный флот

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при участии Генпрокуратуры проверить техническое состояние судов танкерного флота. Поручение дано по итогам прошедшего в январе совещания, на котором обсуждался разлив мазута из-за крушения танкеров в Черном море.

«Провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов», – говорится в перечне поручений президента.

Выполнить его необходимо до 1 июня 2025 года, следует из документа. В те же сроки необходимо провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации в этой области и представить предложения по их совершенствованию.

Также правительству при участии Российской академии наук поручено «провести оценку возможности использования и обеспечить использование российских техники, технологий, результатов научных исследований и экспериментальных разработок для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Напомним, 15 декабря 2024 года из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к разливу мазута. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия сталкивалась в последние годы.