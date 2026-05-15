Владимир Путин поприветствовал участников заседания ГСВ «Россия – исламский мир»

Символично, что международный экономический форум «Россия – исламский мир: КазаньФорум» проходит именно в Республике Татарстан – динамично растущем российском регионе, где берегут традиции межнационального согласия. Об этом в приветственном письме участникам заседания группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», которое зачитал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заявил Президент России Владимир Путин.

«Приветствую участников и гостей XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир. КазаньФорум» и ежегодного заседания группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». В эти дни в Казани собрались российские и зарубежные политики и общественные деятели, учёные и богословы, бизнесмены и эксперты. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, поделиться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами, в основе которого общая ценность уважения к культурно-цивилизационному многообразию, настрой на диалог и партнёрство ради стабильного и успешного будущего», – написал глава государства.

В России веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность, подчеркнул Путин.

«Ислам – одна из мировых широко распространённых в России религий. Его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики и науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружеские отношения со всеми исламскими государствами, активно взаимодействуем на внешнеполитической арене, вместе реализуем перспективные проекты в энергетике, промышленности, информационных технологиях, строительстве, сельском хозяйстве, финансах, образовании, медицине, туризме и других областях», – сообщил Президент России.

Неслучайно именно Казань в этом году получила статус культурной столицы исламского мира, заключил он.