Общество 25 ноября 2025 20:25

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани
Фото: kremlin.ru

Более 30 лет фестиваль «Студенческая весна» объединяет талантливую, увлеченную, щедрую на яркие, интересные идеи молодежь из разных регионов страны. Об этом в своем приветственном письме к участникам Всероссийского фестиваля в Казани сообщил Президент России Владимир Путин.

«Программа фестиваля, как всегда, впечатляет. Зрителям и экспертам предстоит оценить студенческие работы по таким направлениям как музыка и хореография, театральное искусство и дизайн, и другие сферы. И, конечно, отрадно, что на нынешнем фестивале многие выступления участников будут посвящены Году защитников Отечества и 80-летию Великой Победы», – написал в письме Президент.

На площадке фестиваля создается невероятная атмосфера творчества, вдохновения и дружеского общения, подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #российская студенческая весна
