Владимир Путин поприветствовал участников Международного конгресса по детской книге

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, организаторам и участникам XXXVII Международного конгресса по детской книге. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что принимать у себя участников конгресса — писателей, художников, переводчиков, библиотекарей, преподавателей, журналистов, издателей из разных стран — это большая честь и ответственность для России.

Речь идет о «тех, кто вносит значимый, деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, открывает ребятам увлекательный мир знаний, приобщает их к богатейшему наследию отечественной и зарубежной классики, лучшим произведениям современных авторов», подчеркнул Путин в своем приветствии.

Президент выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет плодотворно и даст старт масштабным образовательным, просветительским и информационным проектам для детей и юношества.

«Важно, чтобы ваши инициативы содействовали формированию у подрастающего поколения интереса к чтению, бережного отношения к книге, развитию творческих способностей и художественного вкуса», — уверен Владимир Путин.

Конгресс Международного совета по детской книге проходит в Москве с 10 по 12 сентября. Для участия в Россию прибыли представители 38 стран. Мероприятие проводится в смешанном формате.