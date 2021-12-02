Владимир Путин поприветствовал участников конкурса «Цифровой прорыв 2021» в Иннополисе

Конкурс «Цифровой прорыв 2021», финал которого сегодня стартовал в Иннополисе, внесет значительный вклад в продвижение российских информационных технологий. Таким мнением в приветственном письме поделился Президент РФ Владимир Путин, которое зачитал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Отрадно, что конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в сфере информационных технологий, укрепил свой авторитет и традиции. Сегодня он объединяет десятки тысяч одаренных, инициативных людей по всей стране — как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов», — отметил в своем обращении российский лидер.

«Все они (участники — прим. Т-и) получают отличный шанс продемонстрировать свои таланты и творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, технических, производственных задач», — подчеркнул Владимир Путин.

Финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» начался сегодня в Иннополисе. Более 1,3 тыс. участников со всей страны будут работать над решением 12 сложных задач в сфере IT.