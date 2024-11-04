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СВО 4 ноября 2024 17:13

Владимир Путин пообщался с детьми военных, погибших на СВО

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Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми военных, погибших на СВО.

Президент отметил мужество их отцов и пообщался с волонтерами и юными активистами.

Как сообщают РИА Новости, Владимир Путин отметил, что российская армия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.

Активистка «Общероссийского народного фронта» 16-летняя Сабина Сулейманова рассказала Путину, что ее отец, командир батареи, погиб в зоне СВО. Отец девушки нес службу с 2014 года.

Путин заявил, что на таких людях, как отец Сабины, и держится Россия.

Сабина учится на первом курсе в техникуме и совмещает учебу с волонтерской деятельностью.

Владимир Путин также пообщался с активистом поискового отряда «Китежъ», который занимается увековечиванием памяти без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Путин поинтересовался работой активистов, поблагодарил их и пожал руку представителю отряда.

Глава государства также отметил на встрече с детьми и участниками молодежных движений, что каждый из них вносит вклад в общую победу.

#Владимир Путин
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