Владимир Путин помог реализовать желания двух детей, задавших вопросы на Прямую линию

Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему в рамках предстоящей прямой линии. Об этом сообщает «Россия-24».

Так, одиннадцатилетний Владимир, увлекающийся дзюдо, получил от Президента синее кимоно, а юнармеец Егор совершил полет на легкомоторном воздушном судне. Молодой активист рассказал, что обратился к Верховному Главнокомандующему, поскольку из-за проблем со здоровьем не мог реализовать свою мечту самостоятельно и рассчитывал на поддержку своей мечты от Президента.

«Красота, которую нельзя увидеть с земли, которую можно увидеть только с высоты птичьего полета», – поделился Егор впечатлениями от полета.

Напомним, что традиционная прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря. Задать свои вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), через СМС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Нововведением этого года стала возможность использовать для этого и чат-бот в мессенджере МАХ.