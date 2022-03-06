Владимир Путин подписал закон, позволяющий взыскивать «незаконные» средства чиновников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет государству взыскивать через суд деньги чиновников с банковских счетов, если законность получения их не подтверждена. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, незаконными будут считаться денежные средства, которые поступили на счета таких лиц в банках, если сумма превышает совокупный доход за отчетный период, и в отношении них в предшествующие два года не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Закон позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащий не доказал законность получения соответствующих средств.

Согласно закону, проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, которые в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей, в доход государства.

Для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы лиц не только в банки, платежным агентам, ФНС, но и к операторам, которые занимаются цифровыми финансовыми активами.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что все пособия и пенсии будут проиндексированы согласно плану.