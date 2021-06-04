Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Сегодня, 4 июня, вступает в силу закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. Его подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение 5 лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение 3 лет.

Уточняется также, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям:

— заявления (в том числе в интернете) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;

— перечисление денег организации или отдельному ее мероприятию;

— организационно-методическая, имущественная и консультативная помощь организации или отдельному ее мероприятию.

Нововведения не затрагивают те выборы, которые были назначены до его вступления в силу. Ограничения не коснутся людей, которые не могли знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.