Владимир Путин подписал закон о региональной власти

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который унифицирует системы управления в регионах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новация разграничивает полномочия регионов и федерального центра по предметам совместного ведения. В документе в частности отмечается, что губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд, более точное количество губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» внесли глава Комитета Государственной Думы по госстроительству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.