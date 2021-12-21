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Политика
21 декабря 2021  17:09

Владимир Путин подписал закон о региональной власти

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Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который унифицирует системы управления в регионах. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Новация разграничивает полномочия регионов и федерального центра по предметам совместного ведения. В документе в частности отмечается, что губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд, более точное количество губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» внесли глава Комитета Государственной Думы по госстроительству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

#Владимир Путин
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