Владимир Путин подписал закон о пожизненном наказании за вовлечение детей в диверсии
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законодательстве, ужесточающие наказание за содействие терроризму и вовлечение несовершеннолетних в диверсии. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.
Нововведения вводят большую ответственность за склонение, вербовку или привлечение подростков к диверсиям. Подобная деятельность теперь приводит к пожизненному заключению или к тюремному сроку до 20 лет с крупным штрафом.
За содействие террористической деятельности теперь также грозит пожизненное заключение или лишение свободы до 20 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, возраст применения этого наказания был снижен до 14 лет.
Новый федеральный закон уже вступил в силу.