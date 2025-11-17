news_header_top
Общество 17 ноября 2025 15:28

Владимир Путин подписал закон о пожизненном наказании за вовлечение детей в диверсии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законодательстве, ужесточающие наказание за содействие терроризму и вовлечение несовершеннолетних в диверсии. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

Нововведения вводят большую ответственность за склонение, вербовку или привлечение подростков к диверсиям. Подобная деятельность теперь приводит к пожизненному заключению или к тюремному сроку до 20 лет с крупным штрафом.

За содействие террористической деятельности теперь также грозит пожизненное заключение или лишение свободы до 20 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, возраст применения этого наказания был снижен до 14 лет.

Новый федеральный закон уже вступил в силу.

#Владимир Путин #терроризм #антитеррор
