Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности сотрудников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность включения в коллективные договоры положений о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает нормативное регулирование вопроса о включении в коллективный договор обязательств работников и работодателя, направленных на развитие добровольчества и благотворительности. При этом такие меры не носят обязательного характера и применяются работодателем на добровольной основе.

В документе уточняется, что решение о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности будет приниматься с учетом производственных возможностей и финансово-экономического положения.