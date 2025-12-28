news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 декабря 2025 17:58

Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности сотрудников

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность включения в коллективные договоры положений о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает нормативное регулирование вопроса о включении в коллективный договор обязательств работников и работодателя, направленных на развитие добровольчества и благотворительности. При этом такие меры не носят обязательного характера и применяются работодателем на добровольной основе.

В документе уточняется, что решение о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности будет приниматься с учетом производственных возможностей и финансово-экономического положения.

#Владимир Путин #добровольчество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025