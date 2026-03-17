Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Помилованы те, у кого есть дети, родственники – участники специальной военной операции», – приводит слова Фадеева РИА Новости.

В декабре 2025 года член СПЧ Ева Меркачева на встрече с главой страны просила освободить от наказания женщин с детьми и людей с инвалидностью, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Тогда Путин пообещал рассмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование.