Общество 17 марта 2026 14:25

Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Помилованы те, у кого есть дети, родственники – участники специальной военной операции», – приводит слова Фадеева РИА Новости.

В декабре 2025 года член СПЧ Ева Меркачева на встрече с главой страны просила освободить от наказания женщин с детьми и людей с инвалидностью, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Тогда Путин пообещал рассмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование.

#Владимир Путин #женщины #осужденные
В топе
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

17 марта 2026
Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

17 марта 2026
Новости партнеров