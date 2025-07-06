Владимир Путин подписал гитару для бойца СВО с позывным «Директор»

Во время осмотра выставки Народного фронта на форуме «Все для победы!» Президент России Владимир Путин подписал гитару для участника специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Одну из историй главе государства рассказала волонтер. Она поведала о директоре школы из Волгограда, который в настоящее время служит во взводе операторов беспилотников на запорожском направлении.

По ее словам, единственной отрадой бойца на фронте остается игра на гитаре. Именно поэтому она обратилась к Президенту с просьбой подписать музыкальный инструмент.

Путин с готовностью согласился и поинтересовался именем военнослужащего. Волонтпр ответила, что его зовут Николай, а на фронте его знают под позывным «Директор».

Глава государства оставил на гитаре надпись: «Директору Николаю, с уважением, Владимир Путин» и крепко пожал руку волонтеру. При этом она с улыбкой заметила, что сам боец пока ничего не знает о подарке и, скорее всего, не сразу поверит в происходящее.