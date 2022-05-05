Владимир Путин поддержит идею увеличения просветительского контента на ТВ

Президент России Владимир Путин готов поддержать идею по увеличению числа просветительских передач на телевидении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С такой инициативой во время встречи с главой государства поделился гендиректор общества «Знание» Максим Древаль. Он отметил, что на телеканалах стоит повысить количество образовательного контента: фильмов, игровых форматов, лекций по географии, истории России и других передач.

«Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — заметил он.

«Договорились», — ответил Владимир Путин.

Кроме того, на встрече прозвучало предложение повысить объем грантовой помощи лекторам и просветителям. Для этого «Знание» организовало конкурс для начинающих документалистов.