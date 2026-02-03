Владимир Путин подчеркнул роль химической промышленности в экономике страны

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию химической промышленности России, подчеркнув важность отрасли для экономики, необходимость внедрения современных технологий и планов по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании по развитию химической промышленности приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор «Росхима» Эдуард Давыдов, председатель совета директоров «Росхима» Игорь Ротенберг и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Путин во вступительном слове отметил, что обсуждалось дальнейшее развитие отечественной химической промышленности. Он подчеркнул, что отрасль играет важную роль в экономике и ее продукция востребована практически во всех сферах: в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, ЖКХ, фармацевтике, электронике и других направлениях.

Глава государства подчеркнул, что российские предприятия выпускают тысячи видов продукции – от простых товаров, таких как сода, до высокотехнологичных полимеров, которые конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынках.

Путин отметил, что задача государства и бизнеса – обеспечить стабильное развитие отрасли, создать современные предприятия с квалифицированными кадрами, внедрять передовые технологические и энергосберегающие решения, а также соблюдать высокие экологические стандарты.

Президент добавил, что для стратегического развития химической промышленности необходим комплексный подход и координация усилий государства, бизнеса, регионов и научных центров.

В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» предполагается до 2030 года реализовать более 130 приоритетных проектов, включая перспективные направления в мало- и среднетоннажной химии. При этом частные предприятия также осуществляют масштабные инвестиции.

На совещании обсуждались перспективы разработки и освоения новых технологий и линий химической продукции, а также дополнительные меры, которые могут повысить эффективность работы отрасли и отдельных компаний на внутреннем и международном рынках, включая развитие производственной инфраструктуры и экспортной логистики.