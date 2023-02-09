Президент России Владимир Путин поблагодарил Татарстан за «поставку кадров на федеральный уровень». Российский лидер заявил об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Хочу вас поблагодарить за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи. Мы сегодня говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример», — сказал глава государства по видеосвязи Раису РТ Рустаму Минниханову.

Путин отметил, что Татарстан вносит серьезный вклад в развитие России в целом, в том числе в строительную отрасль. «Свои показатели поднимает в целом. Но что хотел бы подчеркнуть особенно — специалисты, выходцы из Татарстана, добились, при активном участии всего комплекса, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошлом году», — уточнил он.

Показатель объемов строительства за 2022 год — самый лучший за всю новейшую историю России, добавил Президент РФ. «И в советское время в нашей стране таких показателей, по-моему, не было», — заключил он.

Куратором новой пятилетней госпрограммы «Строительство» является уроженец Татарстана, вице-премьер России Марат Хуснуллин.