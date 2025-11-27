Владимир Путин: «По Украине не было проекта договора – лишь перечень вопросов»

Президент России Владимир Путин заявил, что по украинскому урегулированию не существовало готового проекта договора – лишь набор вопросов, предложенных для обсуждения и окончательной формулировки. Его слова приводит «ТАСС».

Путин пояснил, что перед поездкой на Аляску обсуждал эти вопросы с американскими переговорщиками, после чего появился перечень из 28 пунктов, который был передан российской стороне по каналам и с которым знакомились в Кремле.

По словам Путина, Россия в целом согласна с тем, что этот перечень может послужить основой для будущих договоренностей, однако некоторые формулировки требуют перевода «на дипломатический язык», поскольку сейчас отдельные пункты звучат нелепо.

Президент также подчеркнул, что каждое слово мирного плана необходимо детально обсуждать и согласовывать.