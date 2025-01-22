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Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора страны
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Игоря Краснова генеральным прокурором страны. Соответствующий указ главы государства опубликован.
Как сообщает ТАСС, срок полномочий генпрокурора РФ составляет пять лет. При этом один и тот же человек может быть назначен на эту должность неоднократно. На него не распространяется установленный законом предельный возраст нахождения на службе. Краснов стал генпрокурором в 2020 году.
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