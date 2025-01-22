Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Игоря Краснова генеральным прокурором страны. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Как сообщает ТАСС, срок полномочий генпрокурора РФ составляет пять лет. При этом один и тот же человек может быть назначен на эту должность неоднократно. На него не распространяется установленный законом предельный возраст нахождения на службе. Краснов стал генпрокурором в 2020 году.