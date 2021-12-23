Владимир Путин: За год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 3,5%

В этом году зарплата россиян начала расти в реальном выражении и увеличилась на 4,1% с учетом инфляции. По итогам года эта цифра составит +3,5% к показателю 2020 года, рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами Президент России Владимир Путин.

«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении. Если было -2%, то в этом году мы ожидаем рост на 4,1% за вычетом инфляционных расходов. По всему году мы ожидаем рост 5,2%», – отметил Путин.

Он пояснил, что в этом году показатель инфляции намного выше того, который предсказывали специалисты, и составил 8%.