Владимир Путин: В 2022 году ожидаем рост расходов на социальную сферу

Новый бюджет страны будет социально ориентированным, то есть будут увеличены расходы на социальные нужды населения. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Мы ожидаем рост расходов в социальной сфере. Все меры в последние два года были нацелены на то, чтобы поддержать людей либо напрямую, либо через бизнес. Кроме того, мы повысили МРОТ и прожиточный минимум. Повысятся и социальные выплаты, а также это отразится на индексации пенсий. Поэтому новый бюджет можно назвать социально направленным», — отметил глава государства.

Он напомнил, что даже во время пандемии был реализован целый ряд мер поддержки населения, среди которых выплаты семьям с детьми, выплаты работодателям при сохранении рабочих мест и многое другое.