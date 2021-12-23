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Общество
23 декабря 2021  12:48
Арсений Каримов

Владимир Путин: В 2022 году ожидаем рост расходов на социальную сферу

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Новый бюджет страны будет социально ориентированным, то есть будут увеличены расходы на социальные нужды населения. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Мы ожидаем рост расходов в социальной сфере. Все меры в последние два года были нацелены на то, чтобы поддержать людей либо напрямую, либо через бизнес. Кроме того, мы повысили МРОТ и прожиточный минимум. Повысятся и социальные выплаты, а также это отразится на индексации пенсий. Поэтому новый бюджет можно назвать социально направленным», — отметил глава государства.

Он напомнил, что даже во время пандемии был реализован целый ряд мер поддержки населения, среди которых выплаты семьям с детьми, выплаты работодателям при сохранении рабочих мест и многое другое.

#Владимир Путин #социальные выплаты
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