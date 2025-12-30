news_header_top
Политика 30 декабря 2025 21:08

Владимир Путин отправил письмо королю Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин послал письмо королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азиз Аль Сауду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

«Хранитель двух святынь король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между странами», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии.

Кроме того, министр иностранных дел Саудовской Аравии Валид бен Абдель Карим аль-Хурейджи и посол России в королевстве Сергей Козлов провели беседу о текущем состоянии отношений Москвы и Эр-Рияда, а также о региональной и международной обстановке.

