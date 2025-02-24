Владимир Путин отметил вклад мусульман в единство России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

«Хотел бы высказать слова благодарности и Вам лично, и всем представителям ислама – а все люди, которые исповедуют ислам, – это органичная, естественная часть России, российского общества – за тот вклад, который Вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов Российской Федерации», – сказал Путин.

Фото: kremlin.ru

Президент также отметил, что представители ислама всегда вносили заметный вклад в единство страны.

«Мы, на первый взгляд, очень сложная страна, но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними трудностями, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия. И представители ислама всегда вносили и сейчас вносят в это очень заметный вклад – в наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперед», – заключил он.