Политика 2 сентября 2025 21:07

Владимир Путин отметил результативность встреч с Лукашенко

Президент России Владимир Путин, комментируя развитие торгово-экономических связей с Белоруссией, подчеркнул, что регулярные встречи с Александром Лукашенко дают ощутимые результаты. Его слова приводит РИА Новости.

Путин сообщил, что объем двустороннего товарооборота превысил 50 миллиардов долларов, что сопоставимо лишь с ограниченным числом стран-партнеров России.

Глава государства также отметил, что такие показатели являются результатом совместной работы Москвы и Минска.

Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Программа визита российского лидера началась во вторник в Пекине.

#россия и белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко
