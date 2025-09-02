Владимир Путин отметил результативность встреч с Лукашенко
Президент России Владимир Путин, комментируя развитие торгово-экономических связей с Белоруссией, подчеркнул, что регулярные встречи с Александром Лукашенко дают ощутимые результаты. Его слова приводит РИА Новости.
Путин сообщил, что объем двустороннего товарооборота превысил 50 миллиардов долларов, что сопоставимо лишь с ограниченным числом стран-партнеров России.
Глава государства также отметил, что такие показатели являются результатом совместной работы Москвы и Минска.
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Программа визита российского лидера началась во вторник в Пекине.