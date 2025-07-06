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Политика 6 июля 2025 18:16

Владимир Путин оценил внушительный потенциал и ресурсы стран БРИКС

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Объединение БРИКС, в которое сегодня входят ключевые государства из Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, обладает значительным потенциалом. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании саммита БРИКС, он подчеркнул, что страны объединения располагают внушительными ресурсами – политическими, экономическими, научно-технологическими и человеческими, что придает БРИКС все большую значимость на мировой арене.

#Владимир Путин #БРИКС
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