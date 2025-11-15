Владимир Путин обстоятельно обсудил с Нетаньяху ситуацию в Секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора, стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Секторе Газа, обсудили иранскую ядерную программу и стабилизацию ситуации в Сирии. Пресс-службой указывается, что обмен мнениями был обстоятельным.

Ранее Владимир Путин созванивался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Два президента обговорили вопросы, связанные с энергетикой и двусторонним сотрудничеством, а также обсудили актуальные международные вопросы.