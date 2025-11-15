news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 15 ноября 2025 22:16

Владимир Путин обстоятельно обсудил с Нетаньяху ситуацию в Секторе Газа

Читайте нас в
Телеграм

Президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора, стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Секторе Газа, обсудили иранскую ядерную программу и стабилизацию ситуации в Сирии. Пресс-службой указывается, что обмен мнениями был обстоятельным.

Ранее Владимир Путин созванивался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Два президента обговорили вопросы, связанные с энергетикой и двусторонним сотрудничеством, а также обсудили актуальные международные вопросы.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

14 ноября 2025
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025