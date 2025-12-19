Владимир Путин: Не считаю поколение 90-х потерянным для страны, они проявляют себя на СВО

Поколение 90-х – это не потерянное поколение для страны, вопреки известному убеждению. Люди всегда раскрываются в трудных ситуациях, и многие люди этого возраста показывают себя в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на прямой линии заявил Президент России Владимир Путин.

«Не считаю поколение 90-х потерянным для страны. Чтобы понять, какой перед вами человек, нужно погрузить его в трудную и опасную ситуацию. Сейчас мы живем в условиях проведения специальной военной операции, там сейчас порядка 700 тыс. наших граждан. Многие из них – представители как раз поколения 90-х, и они отлично себя там проявляют», – сообщил он.

За подтверждением своих слов он обратился к командиру штурмовой роты, Герою России Нарану Очир-Горяеву с просьбой дать характеристику представителям поколения 90-х, которые служат у него в роте. «Дети 90-х – это основной костяк, реальные герои, на которых можно равняться», – рассказал Герой России.

Владимир Путин подчеркнул, что молодые люди сегодня проявляют активную гражданскую позицию, о чем говорит и большое количество вопросов от них, поступивших на прямую линию.